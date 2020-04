Inter, spunta Cavani: gli agenti chiamano Marotta

MERCATO

Mentre la Serie A si interroga su quando e come ripartire, le società iniziano già a programmare il mercato in vista della prossima stagione e in casa Inter c'è grande movimento per quanto riguarda il reparto offensivo. Nei giorni in cui si discute del futuro di Icardi e Lautaro Martinez, spunta un n ome a sorpresa che potrebbe rivoluzionare l'attacco di Antonio Conte: Edinson Cavani. Inter, nodo riscatti: da Icardi a Nainggolan

Secondo La Gazzetta dello Sport, gli agenti del Matador, in scadenza di contratto col Psg il prossimo 30 giugno, avrebbero infatti offerto il Matador al club nerazzurro (una mossa che potrebbe condizionare la decisione sul riscatto di Mauro Icardi da parte del club parigino). Stando a quanto si legge, ci sarebbe stata una chiacchierata tra l’entourage dell'attaccante e l’Inter, nelle persone di Marotta e Ausilio, che non avrebbero scartato l’idea viste le difficoltà ad arrivare a Giroud (che ha rinnovato col Chelsea) e Mertens.

Con Alexis Sanchez in partenza, il club nerazzurro è infatti alla caccia di un colpo low cost per riempire la casella vuota e Cavani risponderebbe all'identikit che potrebbe fare al caso del club nerazzurro. Il quotidiano rosa sottolinea però che, in ottica rinnovo, i procuratori dell'uruguaiano una telefonata l'hanno fatta anche al Psg, che starebbe valutando di offrirgli un un biennale, ovviamente a cifre più basse delle attuali.

La conferma dell’uruguaiano allontanerebbe il riscatto di Mauro Icardi da parte dei francesi, fissato per 70 milioni di euro. Un tesoretto sul quale l'Inter fa affidamento per progettare il futuro. Per Maurito al momento resta comunque in prima fila la Juventus.

Vedi anche juventus Icardi, la Juve rompe gli indugi: contatto Paratici-Leonardo. Per l'Inter 85 milioni