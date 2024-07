MANOVRE NERAZZURRE

Il portiere spagnolo è sbarcato mercoledì sera a Milano, in mattinata ha svolto i test fisici, al Genoa circa 15,5 milioni di euro

Josep Martinez sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter. Il portiere spagnolo, sbarcato a Milano nella tarda serata di mercoledì accompagnato dal padre e dall'agente Sergio Barila, ha sostenuto nella tarda mattinata di giovedì le visite mediche col club nerazzurro e ha ottenuto l'idoneità. Ora manca solo la firma su un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione fino al 2029 e l'annuncio ufficiale. Al Genoa, per il cartellino, andranno circa 13,5 milioni più 2 di bonus.

Al Grifone, dunque, solo cash, anche se le due società avevano inizialmente trattato per inserire nell'affare una contropartita tecnica. Il valenciano classe 1998 arriva al momento come vice Sommer, ma il suo è un acquisto in prospettiva, fondamentale per blindare la porta anche in futuro.

Martinez è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ha esordito tra i professionisti nel Las Palmas e nel 2020 si è trasferito in Bundesliga, al Lipsia, dove però ha trovato pochissimo spazio (appena 4 presenze in 2 stagioni). Nel 2022 il trasferimento a Genova, la cavalcata verso la Serie A da protagonista (ben 17 clean sheet nella Serie B 2022/23), poi un'altra stagione di livello, in cui ha contribuito alla salvezza degli uomini di Gilardino. Ora il grande salto e il sogno di ritagliarsi un ruolo importante nella squadra campione d'Italia.

INCONTRO COL VENEZIA PER TESSMANN

Il mercato dei nerazzurri non si ferma qui. In giornata altro incontro tra Inter e Venezia per definire il trasferimento a Milano di Tanner Tessmann e il conseguente passaggio ai lagunari di Gaetano Oristanio. Il centrocampista statunitense non è però convinto di restare un altro anno in prestito al Venezia, come inizialmente previsto: le parti sono dunque al lavoro per trovare una soluzione alternativa, magari in Premier League.

