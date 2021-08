Inter, primo incontro positivo per il rinnovo di Lautaro

Perso Lukaku, subito sostituito con Dzeko, e a caccia di un'altra punta, l'Inter adesso deve anche pensare a blindare Lautaro Martinez. Qualche sirena dall'estero è iniziata a suonare e così i nerazzurri hanno organizzato un incontro con l'agente dell'attaccante argentino per allontanare ogni tentazione. Il procuratore del "Toro", Alejandro Camaño, ha visto la dirigenza dei campioni d'Italia per discutere un rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2023, di cui si parla già da diverso tempo.