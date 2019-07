Inter, è il Barella-day: visite, firma e poi da Conte. Da martedì col gruppo

12/07/2019

L'Inter abbraccia Nicolò Barella: dopo lo sbarco a Milano di giovedì sera, oggi il centrocampista ha svolto le classiche visite mediche (prima all'Humanitas di Rozzano e poi l'idoneità al Coni) prima di recarsi in sede per firmare il contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Poi ha raggiunto Lugano per un primo contatto con i nuovi compagni e con il tecnico nerazzurro i Antonio Conte che lo reputa centrale nel progetto e nell'impianto tattico della squadra. Avendo disputato l'Europeo Under21, l'ex giocatore del Cagliari godrà ancora di qualche giorno di vacanza, per poi aggregarsi al gruppo da settimana prossima. Al club sardo vanno 45 milioni di euro: 12 milioni di prestito oneroso, 25 per il riscatto più 8 di bonus.