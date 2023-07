Inter, cresce l'ottimismo per Sommer: oggi la risposta del Bayern Monaco

MANOVRE NERAZZURRE

Inzaghi è alle prese con il problema dei portieri dopo la partenza di Onana e Handanovic e bisogna accelerare i tempi

© Getty Images Sono ore calde per capire se l'Inter riuscirà a strappare il "sì" del Bayern Monaco per Yann Sommer. I nerazzurri hanno avanzato la loro proposta per ingaggiare il portiere svizzero, con il quale c'è già l'accordo di massima: 4 milloni di euro, due in meno di quelli previsti dalla clausola. In giornata è prevista la risposta del club bavarese, a suo volta alle prese con il problema estremo difensore vista l'età e gli infortuni di Neuer.

Vedi anche inter Inter, nodo portiere: ultimatum Sommer, De Gea dice no Si parla di un ottimismo crescente per ls concretizzazione dell'affare e l'Inter attende con trepidazione, anche perché dopo l'addio di Onana (e Handanovic) il ruolo è clamorosamente scoperto. Tanto che nell'amichevole contro la Pergolettese, Inzaghi si è trovato costretto a schierare i giovani Stankovic e Di Gennaro (che resterà come terzo) fino al vituperato Radu.

Insomma, non c'è bisogno solo di un titolare, ma anche del suo vice. Che risponde al nome di Anatolij Trubin, per il quale la trattativa con lo Shakhtar Donetsk è ancora alle prime fasi. Insomma, non c'è altro tempo da perdere e per questo l'Inter ha chiesto al Bayern una riposta definitiva a breve per potersi organizzare.