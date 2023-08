Inter, Asllani in bilico: Maxime Lopez sfuma, in pole torna Pereyra

© Getty Images

Non sarà Maxime Lopez il rinforzo a centrocampo dell'Inter in queste ultime ore. La pista che porta al francese del Sassuolo si è raffreddata notevolmente: nulla da fare per lui, non sul fronte Asllani, per il quale resta la possibilità di una uscita dalla Pinetina. L'albanese non è tra i preferiti di Inzaghi ed ha chiesto la cessione in prestito: l'entourage, presente a Milano, sta cercando una nuova sistemazione. Con l'ex Empoli via, ecco che ci sarebbe uno slot da riempire. In pole è tornato Roberto Pereyra, svincolato e seguito da settimane in Viale della Liberazione. Senza dimenticare la pista Ndombele, sempre viva.