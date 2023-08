Dalla Germania: Pavard non convocato per Bayern-Augsburg, via libera per l'Inter?

L'ATTESA

Dopo aver saltato tre degli ultimi quattro allenamenti, il francese out nella gara di Bundesliga: a Milano lo aspettano. Ma intanto contattano l'Atalanta per Scalvini

© Getty Images L'Inter aspetta Benjamin Pavard. Benjamin Pavard scalpita e al Bayern Monaco vive ormai da separato in casa. Il difensore francese ha saltato tre degli ultimi quattro allenamenti agli ordini di Thomas Tuchel e soltanto il forfait di mercoledì era legato a un problema fisico. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, Pavard non verrà neanche convocato per la gara di Bundesliga in programma nel pomeriggio contro l'Augsburg. Il via libero verso l'Inter è vicino?

Come noto l'Inter ha raggiunto da giorni un accordo con il Bayern Monaco, cui andranno 30 milioni più due di bonus. Per Pavard, che vuole solo l'Inter e continua a mettere 'like' ai profili social nerazzurri, è pronto un contratto di cinque anni con un ingaggio da 4 milioni netti a stagione, con i benefici a favore dell'Inter del Decreto Crescita. A bloccare l'arrivo a Milano del giocatore è lo stesso club bavarese, che sta aspettando di trovare il sostituto di Pavard (Trevoh Chalobah del Chelsea il nome salito in pole nelle ultime ore) prima di lasciar partire il francese.

L'Inter ha ricevuto rassicurazioni sulla chiusura dell'operazione e aspetta fiduciosa: questione di tempo, insomma, e le prossime 48 ore saranno decisive. Ma intanto continua a guardarsi intorno per eventualmente mettere in atto il piano B. E nelle ultime ore si registra un contatto con l'Atalanta per Giorgio Scalvini: secco no alla proposta di 35 milioni (30+5 di bonus), la Dea ne chiede 50 e vorrebbe tenere il difensore classe 2003 un altro anno per valorizzarlo ancora di più.