Conte-Inter, indizio social: "Aspettiamo ancora qualche giorno"

09/05/2019

Nel 2019, si sa, certi discorsi (calciomercato compreso) passano anche attraverso i social network. E in un intrigo come quello che riguarda Antonio Conte, in bilico tra Juventus e Inter, può far notizia pure una conversazione avvenuta su Facebook Messenger tra un tifoso nerazzurro e Costantino Coratti, storico preparatore atletico dell'ex ct azzurro. Lo screen, postato dalla pagina Facebook "Internazionale Milano 1908", vede una breva conversazione tra il tifoso e Coratti che risponde prima con le dita incrociate e poi con un laconico "Aspettiamo ancora qualche giorno" al benvenuto all'Inter. La veridicità della conversazione è ovviamente da provare ma è un ulteriore indizio sulla reale possibilità che Conti approdi a Milano.