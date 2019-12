Barcellona, niente Clasico per Vidal: il cileno furioso lascia la rifinitura

L'INTER OSSERVA

Un retroscena da Barcellona potrebbe aiutare l'Inter in chiave mercato. Ieri Arturo Vidal avrebbe lasciato in anticipo la rifinitura dei blaugrana una volta saputo che sarebbe partito in panchina anche contro il Real Madrid, questa sera nel Clasico. Secondo ESPN, il cileno, furioso, se ne sarebbe andato dal campo una volta parlato con Valverde e neanche i compagni sono riusciti a frenarlo.

Non è un mistero che Antonio Conte lo voglia già a gennaio, una rottura tra Vidal e Barça aiuterebbe i dirigenti nerazzurri ad imbastire una trattativa che si preannuncia difficile: l'offerta è di un prestito secco o con diritto di riscatto mentre gli spagnoli puntano sulla cessione a titolo definitivo (o prestito con obbligo di riscatto) poiché - spiega sempre ESPN - devono rientrare di 124 milioni di euro entro giugno.

Un mese fa Vidal aveva detto di stare bene al Barcellona ma che avrebbe dovuto vedere quanto venisse considerato importante nel progetto. Da quel momento ha giocato titolare solo una volta, proprio contro l'Inter in Champions League in un match ininfluente per i blaugrana già qualificati, vedendosi scavalcato da Rakitic. In questa stagione sinora ha messo insieme 17 presenze (con 4 gol) ma 12 di queste da subentrato.