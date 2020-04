Arthur: "Orgoglioso dell'accostamento all'Inter ma resto al Barcellona"

AFFARE LAUTARO

Il Barcellona ha il pallino di Lautaro Martinez ma allo stesso tempo la società blaugrana non sembra disposta a pagare all'Inter la clausola di 111 milioni di euro quindi si ragiona, sponda spagnola e sponda italiana, su possibili contropartite per abbassare l'esborso economico. Uno dei nomi sul tavolo è quello di Arthur che però si tira fuori: "Orgoglioso di essere accostato all'Inter ma voglio restare al Barcellona".

Il centrocampista brasiliano, parlando a La Gazzetta dello Sport, ringrazia i nerazzurri ("motivo di orgoglio essere accostato a un club tanto importante e di livello mondiale, con una grande rosa e un grande allenatore") ma precisa: "I miei pensieri sono rivolti solo al Barcellona: mi trovo bene e mi vedo qui ancora per tanti anni".

Che i blaugrana sognino il giocatore è nell'ordine delle cose assodate, allo stesso tempo Lautaro si trova bene a Milano e quindi l'Inter si muoverà solo in due casi: il pagamento della clausola per intero o in caso di contropartite gradite. La situazione coronavirus allunga pure i tempi del mercato ma ci sarà tempo per riparlarne: con o senza Arthur.