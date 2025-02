Inter, Sucic domani a San Siro per la sfida con la Fiorentina

Una frattura al metatarso non gli permette di scendere in campo con la sua Dinamo Zagabria, intanto l'Inter ha chiuso per il colpo Petar Sucic. Operazione da 14 milioni di euro più 2,5 di bonus per strapparlo alla concorrenza, un giovane centrocampista per dare ricambi a Inzaghi per la prossima stagione. Nella giornata di domani svolgerà le visite mediche e visiterà San Siro e il centro sportivo nerazzurro, sarà anche al Meazza per la sfida tra l'Inter e la Fiornetina lunedì sera.