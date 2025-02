Inter, Sucic a Milano: visite mediche, idoneità e poi in serata a San Siro per Inter-Fiorentina

Giornata intensa per il croato che in mattinata svolgerà le visite mediche all'Humanitas di Rozzano (è reduce da un lungo infortunio, la frattura del quinto metatarso del piede destro, e tornerà in campo con la Dinamo tra circa un mese e mezzo), dopo di che intorno all'ora di pranzo sarà al centro Coni per l'idoneità sportiva. In serata, salvo sorprese, sarà invece al Meazza per assistere a Inter-Fiorentina.