Inter, Sommer titolare con il Bayern: il suo arrivo dopo la tournée in Giappone

Sommer ancora titolare con il Bayern nell'amichevole giapponese contro il Kawasaki Frontale. Messaggio indiretto anche per l'Inter? Trattativa ancora in alto mare? No, tutto secondo previsioni, nessuna sorpresa e soprattutto nessuna forzatura. In attesa di trovare un sostituto, lo svizzero fa la sua parte tra i pali della squadra bavarese, ma l'accordo verbale per il suo trasferimento in nerazzurro non è in discussione. Certamente i tempi si sono dilatati rispetto alle previsioni, vero è che nei pensieri del management interista Sommer avrebbe dovuto disputare la tournée nippponica con la maglia nerazzurra, le esigenze del mercato dei campioni di Germania (che ancora stanno cercando il sostituto di Sommer da affiancare al convalescente Neuer) hanno invece cambiato i piani, ora il suo arrivo è fissato dopo il ritorno dal viaggio in Oriente. Tra i quattro e i cinque milioni il costo del cartellino. L'affare non è in dubbio.