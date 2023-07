Manovre nerazzurre

I nerazzurri tenteranno di chiudere l'acquisto del centrocampista classe 2002, ci sono dettagli da limare con i friulani

© Getty Images L'Inter nella giornata odierna tenterà l'assalto decisivo a Lazar Samardzic. Previsto un vertice tra le due dirigenze, c'è da trovare la quadra dei conti sulla parte cash e sulla valutazione della contropartita Fabbian, 10-13 milioni. Per il centrocampista inoltre l'Inter ha preteso il diritto di recompra, da stabilire ancora le cifre del riacquisto. Samardzic è vicino a essere nerazzurro, ma ci sono punti da sistemare.

Marotta è al lavoro per regalare quello che è uno dei talenti più fulgidi del campionato italiano a Simone Inzaghi. Samardzic fornirebbe al tecnico nerazzurro numerose soluzioni tecniche e tattiche diverse e utili per varire lo spartito di gioco. Bravissimo nel dribbling e nel tiro da fuori, porterebbe qualità e creatività alla manovra dell'Inter. Nello scacchiere del club milanese sarebbe una delle numerose opzioni negli spot di mezz'ala, ed eventualmente anche in quello da trequartista. Essendo un 2002 ha ancora da sgrezzare il proprio gioco trovando continuità nel corso della partita, ma la base di partenza è eccellente.

