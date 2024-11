Stefan de Vrij ha detto chiaramente che vorrebbe restare, ma l'Inter prenderà una decisione sul suo futuro solo verso fine stagione, in prossimità della scadenza di contratto. Al momento, l'impressione è che il difensore olandese possa rimanere un altro anno in nerazzurro e non solo facendo valere l'opzione (a faovre del club) che prevede un prolungamento fino al 2026. Possibile, comunque, che si tratti per un ingaggio ridotto.