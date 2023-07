Inter: Onana e Lukaku, destini opposti. Ma entrambi ora hanno e mettono fretta

INTER

Due situazioni da definire entro il fine settimana con il Manchester United e il Chelsea

© Getty Images Destini incrociati. O meglio, opposti. Accomunati però entrambi dalla necessità di fare in fretta. Onana in ritiro con l'Inter ma con la valigia pronta. Lukaku ancora in vacanza in attesa di ritrovare la maglia nerazzurra. Le reciproche trattative con Manchester United e Chelsea proseguono da giorni, settimane, ma il punto di incontro ancora non si è trovato. Ora il tempo stringe per l'uno come per l'altro. Per il portiere camerunese già oggi si potrebbe/dovrebbe arrivare a un punto di incontro con i Red Devils: Ten Hag, tecnico degli inglesi, spinge per averlo con sè entro il weekend, in Viale della Liberazione, quartier generale dell'Inter, attendono a ore l'offerta giusta per dare il via libera. A quota 55 milioni, l'ok di patron Zhang.

Per Lukaku invece la dead line è fissata per lunedì, giorno in cui lo attendono a Londra. Tutte le parti in causa - club e giocatore - vorrebbero evitare. Il Chelsea, al di là della legittima volontà di monetizzare, ha chiaro il fatto il l'attaccante belga non può più far parte del proprio futuro. L'Inter, da parte sua, sa altrettanto bene che Big Rom è imprescindibile per far fronte alle proprie ambizioni. Lukaku spinge perché la sua vacanza dorata possa concludersi il prima possibile. E allora? Allora ballano ancora diversi milioni tra domanda e offerta. L'Inter ne ha presentata ieri una seconda (non è cambiato l'ammontare totale dei milioni messi sul tavolo, sempre 35, è stata rimodulata la parte legata ai bonus), si aspetta a breve la replica dei Blues. Resta la fiducia, si assottiglia il tempo. L'attesa non può essere infinita.