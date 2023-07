Inter-Milan, scatto scudetto: sfida al Napoli a colpi di mercato

INSAZIABILI

Le milanesi hanno rivoluzionato (e migliorato) la rosa. Le altre, per il momento, si muovono poco. E la distanza con i campioni d'Italia si sta riducendo

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Se c'era una distanza, e questo è quello che ha detto la classifica dello scorso campionato, il gap si sta riducendo giorno dopo giorno. Inter e Milan sono letteralmente scatenate sul mercato e Samardzic e Musah sono solo gli ultimi colpi di mercato in ordine di tempo delle due milanesi. Non è ancora finita, perché entrambe hanno ancora qualcosa da mettere a posto, ma è evidente, almeno a oggi, la distanza tra i movimenti di nerazzurri e rossoneri rispetto all'immobilismo delle altre, Napoli compreso.

L'ultima magia è di Beppe Marotta e Piero Ausilio, di fatto a un passo dall'acquisto di Samardzic dall'Udinese. Un colpo importante, che consegna a Simone Inzaghi un centrocampo da Champions - quasi certamente il più forte d'Italia - e colma una delle ultime lacune rimaste. I nerazzurri non hanno chiuso il mercato ma quasi: manca il portiere, ruolo che sarà coperto dall'arrivo di Sommer dal Bayern Monaco (a meno di clamorose sorprese, poi toccherà cercare un secondo) e manca, ovviamente, il centravanti, finito nel tritacarne dell'affaire Lukaku e ancora sospeso nella difficile impresa di trovarne uno adatto, per qualità e costi, a sostituire Big Rom. La lista è sempre la stessa, con Balogun, molto costoso, in cima e la sorpresa Alexis Sanches, che, da svincolato, si è proposto all'Inter per un ritorno. Chiariamo: il cileno sarebbe la quarta punta e non il sostituto in rosa di Lukaku o Dzeko. Insomma, la ciliegina su una torta cui manca la fetta più grande.

D'altra parte il centravanti sarà uno dei pensieri del Milan tra qualche settimana. Con Musah, in arrivo nei prossimi giorni, Pioli ha completato il centrocampo (anche se si sente ancora la mancanza di un play), gli esterni offensivi sono ben accoppiati e per quelli difensivi si lavorerà con calma. Il vice-Giroud, invece, potrebbe diventare un'urgenza. Furlani e Moncada hanno intanto regalato al tecnico rossonero Okafor, che sa agire anche da centravanti, ma certamente l'ex Salisburgo non è l'uomo di peso che possa far rifiatare Giroud. Il profilo seguito negli ultimi giorni è quello del giovane argentino Veliz (costo 14 milioni), ma non è il solo attaccante nel mirino e non è possibile escludere che arrivi alla fine un nome a sorpresa.

Di fatto, esattamente come l'Inter, i problemi da risolvere in sede di mercato sono per i rossoneri relativi. Qualche ritocchino e un ultimo colpetto da centrare. Per il resto, rosa completa e migliorata. E le altre? Il Napoli ancora non si muove, sta lavorando innanzitutto per trovare il sostituto di Kim in difesa e dovrà poi pensare a quello di Ndombele e, forse, di Lozano in avanti. La Juve ha mosso pochissimo e attende uscite importanti (Vlahovic) per poter affondare il colpo Lukaku. La Lazio sonda, ma non affonda. La Roma, come quasi tutti, ha bisogno del centravanti. I soldi, per tutti, sono pochi, quindi tocca usare intelligenza e fantasia. In un mercato così complicato, il balzo delle milanesi è significativo. Un balzo scudetto. Il Napoli è avvisato.