"Zalewski può essere un'alternativa di tutto rispetto". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta a Sky prima del derby sull'arrivo del centrocampista in prestito dalla Roma. "Siamo stati attenti alle opportunità che ci si sono presentate. La speranza è che Buchanan e Palacios trovino spazio da qui a fine stagione, per questo li abbiamo mandati in prestito".