Inter, pronti 30 milioni per Lukaku. E lui non va in ritiro col Chelsea

MANOVRE NERAZZURRE

Marotta alza il pressing per il belga: a breve una nuova proposta per riprendersi Big Rom

Una nuova offerta per avvicinare Romelu Lukaku a Milano. Lui che non vuole altro che vestire nuovamente, per la terza volta in carriera, la maglia nerazzurra. Marotta si sta muovendo concretamente ed è deciso a stringere i tempi per riprendersi Big Rom: la notizia giunta da Londra, ossia che il belga non sarà presente al primo giorno di ritiro dei londinesi (si comincia domani) è confortante. I Blues, che valutano il cartellino di Lukaku ben 45 milioni di euro, stanno aspettando la nuova proposta dell'Inter.

Proposta che arriverà a giorni: l'avvocato Sebastian Ledure, uomo di fiducia della punta, ha detto chiaramente ai dirigenti del Chelsea che non prenderà in considerazione offerte al di fuori di quella dell'Inter. L'offerta dei meneghini per il club presieduto da Todd Boehly si alzerà fino a sfondare quota 30 milioni di euro: un passo importante che sottolinea la determinazione della Beneamata a far proprio ancora una volta Romelu. Probabilmente servirà un altro rilancio, ma la trattativa è ufficialmente partita. L'obiettivo in Viale della Liberazione è quello di chiudere al più presto la faccenda, anche per evitare l'inserimento di possibili club esteri. Senza dimenticare la Juventus, che resta alla finestra.