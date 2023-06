Inter, l'offerta per Brozovic dell'Al Nassr rispedita subito al mittente

INTER

La narrazione che accompagna il mercato del club nerazzurro ha un che di singolare

© Getty Images L'interesse della Premier per Barella spaventa l'Inter? No! Le offerte per Brozovic? Neppure. E già che ci siamo mettiamoci dentro pure Lautaro, come anche Onana. No, nessun timore. E perché mai poi? L'Inter che ha vinto Coppa Italia e Supercoppa e che si è giocata la Champions alla pari con il City è chiaramente una squadra che ha giocatori apprezzati e cercati: quel che di singolare c'è invece nel raccontare il mercato nerazzurro sta nel fatto che ogni interesse o addirittura semplice voce che riguarda i calciatori interisti diventa... una immediata cessione. Ad oggi, a parte Dzeko e Skriniar che con modi e per ragioni diverse hanno deciso di non rinnovare, nessun giocatore è stato ceduto e nessuno ha chiesto di esserlo. I sauditi dell'Al Nassr vogliono, ad esempio, Brozovic? La cifra che avrebbero proposto (15 milioni) non è stata minimamente presa in considerazione. Nessuna paura, dunque. Semplicemente no. Se dovessero arrivare altre offerte, se ne riparlerà. Ma nessuno svende. Nè tanto meno smantella.

L'Inter semmai ha sistemato contratti importanti (Bastoni, Calhanoglu e De Vrij), ha deciso di riscattare Acerbi, ha bloccato un giovane di prospettiva come Yann Bisseck e sta lavorando per ridefinire il prestito di Lukaku con il Chelsea. Ecco, quest'ultima è un'operazione complessa, che richiede tempo e pazienza, oltre all'intervento diretto dell'interessato (come più volte scritto). Gli altri obiettivi sono chiari, conclamati: piace Frattesi, anzi, Frattesi è il primo obiettivo per il centrocampo. Oggi l'unico. E questo è arcinoto. A sinistra è monitorato Carlos Augusto (se dovesse partire Gosens), a destra le valutazioni fatto su Bellanova non hanno portato al rinnovo alle condizioni pattuite un anno fa con il Cagliari. In attacco c'è sicuramente da lavorare: l'uscita di Correa rappresenta da questo punto di vista il compito più arduo. Da qui al 13 luglio, giorno del raduno, ci saranno sicuramente cambiamenti e novità. Senza però che qualcuno o qualcosa spaventi. Tanto meno delle buone, eventuali, offerte.