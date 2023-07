Inter, Inzaghi chiede almeno un portiere per il Giappone: c'è fretta per Sommer

© Getty Images

La fretta è cattiva consigliera, è vero. Ma in questo caso la decisione è stata presa da tempo: di pressante c'è solo la necessità di chiudere e "regalare" a Simone Inzaghi almeno un nuovo portiere (oltre al terzo, Di Gennaro) per la tournée giapponese che scatterà tra tre giorni, con l'Inter impegnata contro l'Al Nassr dell'ex Brozovic e successivamente col Psg dell'ex Skriniar. Allo stato attuale, a disposizione del tecnico nerazzurro oltre al citato Di Gennaro ci sono il rientrante e partente Radu e il giovane Stankovic: ecco perché almeno per Sommer si vuole arrivare a un accordo prima del 23 luglio, così da poterlo aggregare per il viaggio in Oriente. Operazione fattibile? I rapporti con il Bayern sono ottimi e per Sommer non è più in essere la clausola rescissoria di 6 milioni che l'Inter riteneva comunque alta: Ausilio sta dunque provando a strappare ai bavaresi un sì a un'offerta di 4 milioni circa. Il Bayern, alla ricerca di un portiere che affianchi Neuer (a proposito, l'indiziato è il georgiano del Valencia Giorgi Mamardashvili, nelle settimane scorse ipotesi sondata anche dall'Inter ma scartata perché troppo cara), dovrebbe dare una risposta nelle prossime ore. C'è ottimismo perché tutto fili liscio.