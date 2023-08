Inter in...difesa: un solo innesto, con l'ok di Zhang. Centrocampo e attacco chiusi

INTER

Impossibile pensare ora ad altri investimenti, a meno di uscite al momento non all'orizzonte

© Getty Images Mollato Samardzic, resta Sensi: sei centrocampisti dovevano essere e sei sono, la mediana dell'Inter è così ritenuta completa. Dopo aver peregrinato tra Genova e Monza nello scorso anno e mezzo, l'ex Sassuolo è stato così "promosso": il suo talento non è mai stato messo in discussione, a creare dubbi è sempre stata invece la sua tenuta fisica. Evidentemente la passata stagione e l'attuale precampionato hanno dato indicazioni confortanti. Reparto chiuso e risparmio assicurato: non se ne dispiace più di tanto Inzaghi - anche se la fisicità di Samardzic gli avrebbe fatto sicuramente comodo - se ne rallegra sicuramente il presidente Zhang. Dal centrocampo all'attacco. Anche qui l'arrivo di Arnautovic ha numericamente completato il reparto. L'idea di una quinta punta non fa capolino negli attuali progetti dirigenziali: se Sanchez - o chi per lui - dovesse diventare un obiettivo reale sarà solo perché un attaccante in rosa (Correa) sarà in uscita. Questo è, altro al momento non è ipotizzabile: lo dicono le regole ferree di bilancio imposte dalla proprietà in questa estate in cui la presidenza nerazzurra non si è certo mostrata munifica.

Resta ancora numericamente aperto il reparto di difesa. Questo sì. Ma non c'è consequenzialità tra i soldi risparmiati per Samardzic e un automatico investimento. Né tanto meno per investimenti pesanti, alla Scalvini per intenderci. Passata la prima giornata di campionato, il management nerazzurro si concentrerà comunque in questa direzione, per colmare l'ultima casella ancora vuota. Da Chalobah a Toloi fino a Tanganga e Pavard, i nomi sono quelli da tempo sul taccuino di Ausilio. Il punto di domanda intorno a cui tutto ruota è tuttavia sempre la volontà o meno di Zhang di utilizzare anche una minima parte dei soldi incassati dalle cessioni. L'andamento estivo induce al no. Spesso però nelle ultime ore di mercato diventano possibili cose fino a pochi giorni prima impensabili. A questo si aggrappano i manager nerazzurri. E assieme a loro, pure i tifosi.