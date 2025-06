Inter, dubbi sul futuro di Acerbi

In attesa di definire la nuova guida tecnica l'Inter riflette sul futuro di alcuni senatori. Tra questi c'è Francesco Acerbi che, secondo La Gazzetta dello Sport, non è più così certo della permanenza in nerazzurro dopo l'addio di Inzaghi. Il 37enne ha ancora un anno di contratto, ma potrebbe lasciare già quest'estate nel caso in cui il club decida di esercitare una clausola di uscita unilaterale presente anche nel contratto di altri "over" come Mkhitaryan, Sommer, De Vrij e Darmian.