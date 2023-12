Ufficiale: Dimarco-Inter sino al 2027. Ora Mkhitaryan, poi Darmian. E Buchanan e Zielinski...

INTER

Dai rinnovi alle operazioni di gennaio e a quelle in vista della prossima stagione: ecco l'agenda di Marotta e Ausilio

© inter.it Due prolungamenti di contratto firmati, quello di Dimarco sino al 2027 già ufficializzato e quello di Mkhitaryan sino al 2025 pronto a essere annunciato nelle prossime ore, un altro rinnovo che si accoda, un contratto da chiudere nei primi giorni dell'anno nuovo e un accordo per giugno da ratificare. Detto dell'esterno sinistro nerazzurro e del centrocampista armeno, il terzo nome della lista è quello di Darmian, pronto a restare nerazzurro per un altro anno e mezzo almeno. A seguire c'è l'operazione Buchanan, primo rinforzo per gennaio e, successivamente, quella Zielinski, nuovo parametro zero per la stagione a venire. A seguire, per Marotta e Ausilio (plenipotenziari delle strategie di mercato nerazzurre), ci sarà il rinnovo di capitan Lautaro - entro metà gennaio l'annuncio - e qualora se ne presentasse poi l'occasione un cambio in attacco, dove l'uscita eventuale di Sanchez determinerebbe l'arrivo di una nuova punta.

Un'agenda fitta la cui prima pagina è stata ufficializzata in mattinata con l'annuncio del prolungamento di contratto di Dimarco, una storia partita da lontano - così l'ha definita il club - e destinata a durare ancora e ancora: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Federico Dimarco: il difensore classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2027". A seguire si attende a breve l'ufficialità della firma del centrocampista armeno, rinnovo ratificato entro la fine dell'anno in corso proprio per non perdere i benefici del Decreto Crescita che, come si sa, nel 2024 verrà accantonato.

DIMARCO: "L'INTER E' GIOIA E AMORE PURO, E' LA MIA VITA"

Con un lungo post su Instagram, Federico Dimarco ha espresso tutta la sua felicità per la firma sul rinnovo di contratto con l'Inter sino al 2027: "Io l’Inter l’ho sognata da bambino, l’ho sfiorata, vissuta, l’ho dovuta lasciare e poi l’ho ritrovata quando ormai non ci credeva più nessuno. È lavoro ma è passione, tifo, fatica, soddisfazione, sofferenza, gioia e amore puro. È la mia vita. Grazie alla società, al mister, allo staff, ai miei compagni e a tutti quelli che lavorano ad Appiano e in sede. Grazie alla mia famiglia e a chi lavora con me. Ma soprattutto grazie a voi e al vostro affetto. Dicono sempre che viaggiare sia una delle cose più belle da fare. Vero, ma aggiungo che niente è come tornare a casa e... restarci! Ciao grandi".