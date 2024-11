Nonostante l'ottima prestazione contro il Verona, il futuro di Correa all'Inter ormai sembra segnato. A meno di clamorosi colpi di scena, se dovesse arrivare una proposta interessante per un acquisto a titolo definitivo, il giocatore a gennaio potrebbe lasciare infatti i nerazzurri. L'attaccante è in scadenza a giugno, non può andare via in prestito e il club non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto.