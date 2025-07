Inter, contatti continui con il Villarreal per la cessione di Buchanan

Prima le uscite, poi l'assalto definitivo agli obiettivi in entrata che rispondono al nome di Ademola Lookman e Giovanni Leoni. L'Inter, dopo la cessione di Aleks Stankovic al Bruges per 10 milioni, prova a piazzare un altro esubero: si tratta di Tajon Buchanan. Il canadese non ha mai convinto a pieno e dopo essere stato acquistato per poco meno di 8 milioni un anno e mezzo può portare una piccola plusvalenza.