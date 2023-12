Inter, centrale o esterno di ruolo? Djalò, Buchanan, Meunier e... Tutto dipende da Zhang

MERCATO NERAZZURRO

L'intervento chirurgico per Cuadrado costringe i nerazzurri a tornare sul mercato: ecco le ipotesi sul tavolo

© afp Cuadrado si opera e l'Inter torna sul mercato: da ieri abbiamo la certezza per ambedue le cose, parola del ds nerazzurro Piero Ausilio. L'assenza del colombiano - ci vorranno almeno tre/quattro mesi dal momento dell'operazione per poter tornare in campo - apre un buco sulla fascia destra, ma non è detto che la soluzione possa arrivare con l'acquisto (o il prestito) di un esterno puro. Due sono infatti le possibili linee operative: riportare Darmian a centrocampo (ricostituendo il doppio binario con Dumfries) e concentrare le attenzioni su un centrale di difesa, oppure andare effettivamente a setacciare il mercato per una nuova "ala destra", come si diceva una volta. Tutto, dipende dalla posizione della proprietà: a inizio settimana, il management sportivo nerazzurro (Marotta, Ausilio e Baccin) avrà modo di sondare la disponibilità del presidente Zhang e di procedere di conseguenza.

Nel caso prevalesse la prima linea operativa (sempre con avvallo presidenziale), è noto da tempo l'interesse dell'Inter per Djalò, difensore portoghese del Lilla già d’accordo con i nerazzurri per arrivare d’estate a parametro zero. Anticipare l'operazione non è comunque semplicissimo, visto che i francesi non sembrano intenzionati a fare sconti sul cartellino a gennaio (ci sono diversi club sul giocatore, tra cui anche Juve e Barcellona). In più c'è da considerare che Djalò è ancora in fase di recupero dopo l'operazione al ginocchio destro dello scorso marzo. Comunque sia, questa è una delle ipotesi in cantiere. Detto questo, Inzaghi ha espresso la sua preferenza per un esterno di ruolo e la dirigenza nerazzurra è disposta ad ascoltarlo. Il giocatore in assoluto preferito è Tajon Buchanan, 23enne esterno del Bruges. Ma tra preferenze e sogni si frappone la realtà: il canadese ha il contratto in scadenza a giugno 2025, la concorrenza è grande e facoltosa (pare ci sia anche il City) e l’affare sarebbe molto oneroso. Quindi, in linea con gli ultimi movimenti nerazzurri, complicatissimo. Un'altra alternativa, sul mercato estero, potrebbe essere Thomas Meunier, 32enne belga oggi al Borussia Dortmund. Occhio, però, anche al fronte nazionale: sul taccuino nerazzurro, per la sua polivalenza (e non ultimo per il suo contratto in scadenza), c'è sempre anche Nandez del Cagliari.