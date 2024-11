A fine stagione Joaquin Correa, in scadenza di contratto, lascerà l'Inter: la bella prestazione di ieri contro il Verona non cambierà il futuro del Tucu, spiega la Gazzetta dello Sport. Ma Inzaghi sarebbe ben felice di contare su di lui anche da febbraio in poi, scrive la Rosea, in qualche modo sperando che l'argentino non parta nel mercato di gennaio.