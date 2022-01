Inter, caldissima la trattativa per Gosens. Intanto Sensi va alla Samp in prestito

INTER

Si tratta con l'Atalanta per l'esterno tedesco. Per l'attacco resta in piedi la pista Caicedo

L'Inter procede decisa su Gosens. Dopo il summit di ieri tra il presidente Zhang, l'ad Marotta, i responsabili del mercato Ausilio e Baccin e il tecnico Simone Inzaghi (collegato in videoconferenza perché positivo al Covid), la trattativa con l'Atalanta per l'esterno tedesco è entrata nel vivo: operazione non semplice, ma le parti stanno ragionando sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per un ammontare totale vicino ai 25-30 milioni. Con il giocatore - attualmente fermo per infortunio ma dato sulla via del rientro in 20/25 giorni - c'è già un accordo di massima per un quadriennale con ingaggio annuo di 2,5 milioni a salire.

Il presidente Zhang ha dato la sua disponibilità per un intervento immediato in prospettiva molto importante, mentre per quanto riguarda la questione attaccante la posizione è diversa: può arrivare Caicedo solo se il Genoa accetta la formula del prestito (il club rossoblù si è detto disponibile) e se l'ex punta della Lazio acconsente a una riduzione del suo ingaggio visto che i nerazzurri non intendono andare oltre gli 800mila euro per cinque mesi di contratto.

Detto che nel frattempo, grazie probabilmente al procedere della trattativa per Gosens e per la fiducia nel buon esito di quella con Caicedo, è arrivato l'ok per il trasferimento di Sensi alla Samp (il centrocampista nerazzurro sosterrà presto le visite mediche a Genova e resterà poi in blucerchiato sino a giugno), nel summit di ieri si è parlato anche delle mosse da portare avanti per il prossimo mercato estivo.

In questo senso il domani nerazzurro conduce a Scamacca e Frattesi del Sassuolo e a Bremer del Torino. Sono loro tre gli obiettivi principali individuati dal management interista per ringiovanire la rosa e mantenere sempre alta, se non altissima, la competitività della squadra.