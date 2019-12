Inter, a Barcellona si discute il futuro di Vidal: l'agente lavora per l'addio

Oggi potrebbe essere una giornata chiave per il futuro di Arturo Vidal. Lo pensano e lo scrivono a Barcellona all'indomani del "clasico" che ha visto il cileno in campo solo per una frazione della ripresa: secondo il Mundo Deportivo, l'agente del centrocampista blaugrana Fernando Felicevich ha in programma un incontro con i dirigenti del club catalano per fare il punto della situazione e capire se e quanto spazio ci sia ancora in squadra per il suo assistito. I media catalani scrivono di un rapporto tra Vidal e Valverde, tecnico dei blaugrana, ormai ai minimi termini, specie dopo i malumori del centrocampista dopo l'esclusione dalla lista dei titolari per il match contro il Real.