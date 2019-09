Il Tottenham ha iniziato a muoversi per blindare Christian Eriksen. Il fantasista danese è in scadenza di contratto nel giugno 2020 e interessa ai più grandi club d'Europa, Juventus compresa. A oggi Eriksen guadagna 4,5 milioni di euro a stagione e gli Spurs, per convincerlo a rinnovare, mettono sul piatto una proposta da 10-12 milioni l'anno. Se non ci sarà la fumata bianca, a gennaio Eriksen sarà libero di trattare con qualsiasi squadra il trasferimento a costo zero.