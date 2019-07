Il Torino vuole Emiliano Viviano. I granata stanno accelerando per riportare nuovamente in Italia il 33enne portiere che non rientra più nei piani dello Sporting Lisbona. Lo riferisce 'A Bola', secondo cui i lusitani vorrebbero recuperare i 2 milioni investiti nel 2018 per prelevarlo dalla Sampdoria. Il Toro ne offre uno. Viviano, che negli ultimi sei mesi è stato girato in prestito alla Spal e nelle ultime settimane è stato accostato ad altre squadre italiane, ha un contratto valido con lo Sporting fino a giugno 2020, con opzione per un'ulteriore stagione e una clausola rescissoria di 45 milioni di euro.