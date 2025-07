Il Real Madrid prepara l'assalto a Rodri: 115 milioni per strapparlo al City

Nel finale di stagione, Rodri ha ripreso da dove si era fermato. Il centrocampista del City è stato ai box per gran parte della stagione a causa di un infortunio al legamento crociato. Oggi è totalmente recuperato ed è tornato a essere il perno del centrocampo di Guardiola. Il contratto dello spagnolo scade nel 2027 e al momento non ci sono trattative per prolungarlo. Ed è per questo che, secondo quanto riporta il The Sun, il Real di Xabi Alonso starebbe preparando un assalto al centrocampista ex Atletico. L'offerta sarebbe da capogiro: 115 milioni per portare un altro pallone d'oro a Madrid e affidargli la complessa eredità del duo Kroos-Modric.