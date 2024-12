Il Real Madrid dice no a Mastantuono: il rinnovo con il River Plate non va giù a Florentino Perez

Il Real Madrid puntava parecchio su Franco Mastantuono, ma la scelta di prolungare il proprio contratto con il River Plate è stato considerato una sorta di "tradimento" per le Merengues. Secondo quanto riportato da Marca il club spagnolo si sarebbe indispettito per la scelta del calciatore argentino visto che era già pronta l'offerta per prelevarlo a zero vista la scadenza imminente. L'aumento della clausola rescissoria a 45 milioni avrebbe spinto il Real ad accantonare così l'idea.