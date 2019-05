IL PSG STOPPA LE VOCI: "MBAPPE' RESTA QUI"

20/05/2019

"Legami forti uniscono il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé dopo due anni e la storia insieme continuerà nella prossima stagione". Arriva in serata, via social, la 'risposta' tranquillizzante del club francese alle parole dell'attaccante che ieri sera aveva ventilato l'ipotesi di lasciare la squadra sentendosi arrivato "ad un punto di svolta" della propria carriera. Su twitter, la societa' sottolinea che col giocatore c'e' "la comune ambizione di segnare la storia del calcio europeo" e "scrivere insieme una grande pagina della storia del club in cui ogni protagonista dovra' fare la sua parte, lavorando sempre per la squadra e il collettivo". Niente dubbi, quindi, sul fatto di voler confermare il contratto che scade nel 2022 con l'attaccante ventenne, gia' campione del mondo e tre campione di Francia.