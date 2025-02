Il presidente del Bayern Monaco ottimista sul rinnovo di Kimmich: "Sa cosa c'è qui"

Si respira un clima di cauto ottimismo in casa Bayern Monaco con il presidente Herbert Hainer che ha confermato in un'intervista a BR24 la possibilità di rinnovare il contratto di Joshua Kimmich. "Il Bayern è sempre pronto a puntare a obiettivi sportivi molto ambiziosi. Penso che quello che hanno fatto negli ultimi mesi siano segnali positivi per lui - ha spiegato il numero uno dei bavaresi -. Alla fine dovrà essere lui a decidere, ma credo che anche lui sappia cos'ha al Bayern Monaco".