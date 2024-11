È un periodo difficile quello che sta vivendo Neymar, nuovamente vittima di un infortunio all'Al Hilal. Al brasiliano non faranno nemmeno piacere le parole pronunciate da Leila, presidente del Palmeiras: "Da noi non verrà, questo club non è un ospedale. Siamo intenzionati a prendere solo calciatori pronti a giocare".