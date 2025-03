Il Napoli vorrebbe trattenere André-Frank Zambo Anguissa oltre la fine della stagione, tuttavia non sarà facile per il club partenopeo visto che il giocatore africano avrebbe intenzione di lasciare l'Italia. A confermarlo è Radio Kiss Kiss che ha spiegato come la famiglia di Zambo Anguissa sarebbe aperta a nuove esperienze, frenando le operazioni di rinnovo con il Napoli che potrebbe far valere la clausola automatica anche per evitare di perderlo a zero.