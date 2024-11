Pubblicamente ha confermato di voler restare al Galatasaray, ma Victor Osimhen sta valutando seriamente di lasciare la Turchia a gennaio. Il bomber ex Lille spinge per andare in Premier e secondo Il Mattino il Manchester United avrebbe proposto un clamoroso scambio a De Laurentiis. Esattamente 30 milioni di euro più il cartellino di Zirkzee per assicurarsi il buon Victor.