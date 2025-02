Il Como vuole tenersi Paz: "Saremmo folli a non provarci"

Il Como continua a stupire. La vittoria contro il Napoli è soltanto la ciliegina sulla torta di un periodo d'oro per i lariani. Dopo un avvio di stagione in cui la squadra giocava bene ma senza riuscire a portare punti a casa, nelle ultime giornate sono iniziati ad arrivare anche i risultati. A guidare il gruppo, il talento di Assane Diao e Nico Paz. Il talento argentino è già finito nel mirino di diversi grandi club, ma il Como ha ambizione e non ha assolutamente intenzione di lasciarlo andare, come ha confermato il ds Ludi al Corriere dello Sport: "Saremmo folli a non provare a trattenerlo. Sappiamo che lui adora lavorare con Cesc. Si trova molto bene nel contesto, il club gli ha aperto le porte ed è centrale nel progetto tecnico".