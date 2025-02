Vitor Roque è sempre più vicino a trasferirsi al Palmeiras a titolo definitivo. I blaugrana incasseranno 25 milioni di euro più 5 di bonus. In queste ore i blaugrana stanno definendo l'intesa anche con il Betis, club che ha attualmente in prestito la punta: gli iberici riceveranno un indennizzo 'per il disturbo'.