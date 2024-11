Adesso al Bournemouth, nel 2021 Dean Huijsen ha scelto di trasferirsi alla Juve dal Malaga per continuare a crescere: "Il mio no a Barcellona e Real per approdare ai bianconeri? Ho preso la decisione più difficile, ma penso di aver fatto bene. In Italia ho imparato molto lato difesa. Sono molto freddo davanti a queste tipo di decisioni".