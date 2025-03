Hancko chiama la Juventus: "A fine stagione parlerò del mio futuro con il Feyenoord"

A margine della sfida di Champions League persa contro l'Inter, David Hancko ha parlato in conferenza stampa del suo futuro, lanciando un importante segnale alla Juventus: "Nelle ultime finestre di trasferimenti si è parlato tanto di me, soprattutto nelle ultime estate e inverno. Ho parlato chiaramente con il nostro direttore sportivo in inverno e mi sono concentrato sulla Champions, avevamo grandi impegni. Da quel momento non ci penso più, ne parleremo a fine stagione. Per ora sono concentrato sul Feyenoord”.