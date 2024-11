Pep Guardiola, fresco di rinnovo, è intenzionato a restare al City per altre due stagioni. "Ci sarò anche se dovessimo finire in quinta divisione" la rivelazione dell'ex allenatore del Barcellona: i Citizens infatti, sono al centro di un processo in terra inglese per aver violato numerose regole riguardanti il Fair Play Finanziario.