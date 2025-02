"I rapporti con il Psg sono ottimi. Lontani dall'inizio del mercato abbiamo fatto un bel lavoro muovendoci per tempo e bruciando quindi la concorrenza. C'è la volontà di tornare a sedersi a giugno con il Psg per trovare un accordo". Così Cristiano Giuntoli, dt della Juventus, sul futuro di Kolo Muani, arrivato in prestito dai parigini nel mercato invernale.