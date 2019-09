Dopo l’approdo di Diego Armando Maradona in panchina, il Gimnasia La Plata punta Carlos Tevez. Come riportato da TNT Sports, infatti, all’interno del club si sta aspettando con grande interesse l’esito della semifinale di Copa Libertadores che vedrà opposte River Plate e Boca Juniors. Nel caso in cui gli Xeneizes dovessero uscire sconfitti dal doppio confronto, il Gimnasia andrebbe all’assalto proprio di Tevez. L’ex attaccante della Juventus è legato al Boca da un contratto che scadrà a dicembre e la cosa, nonostante le 35 primavere, lo rende particolarmente appetibile. La speranza del club di La Plata è quella che l’Apache non rinnovi e che quindi possa unirsi al Gimnasia per la seconda parte della stagione.