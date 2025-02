Ghisolfi: "Svilar e Pisilli il futuro della Roma"

Florent Ghisolfi, ds della Roma, ha parlato dei rinnovi di Svilar e Pisilli. "Sono il futuro della Roma, voglio essere chiaro. Stiamo lavorando sui giovani della Primavera, qualcosa di importante per noi, stiamo facendo il massimo per questo - ha dichiarato a Sky Sport -. Però volevo dire anche un’altra cosa: se un giocatore non vuole stare qui, noi non ci metteremo a pregarlo, perché la Roma si merita. Svilar la merita, prestazioni, mentalità top, stiamo lavorando sul contratto. Pisilli lo merita, dà tutto in campo e fuori, posso dire che il rinnovo arriverà presto".