Sempre più un baluardo della retroguardia rossoblu: il Genoa non può fare a meno di Johan Vasquez. Il messicano, arrivato a Genova per tre milioni di euro circa, oggi grazie a prestazioni convincenti vale già tra i 10 e i 15 milioni. Uno dei gioielli della società ligure, che avrebbe tutta l'intenzione di blindarlo: a fine stagione il club si siederà al tavolo con il giocatore per prolungare e adeguare il contratto in scadenza nel 2027.