Intervenuto in occasione della presentazione di Vieira al Genoa, Marco Ottolini, ds dei liguri, si è soffermato sull'esonero di Alberto Gilardino: "Lo ringraziamo, in questi casi c'è un iter da seguire - le sue parole in conferenza stampa -. Può aver sorpreso la tempistica, ma andare nelle motivazioni specifiche è sempre complicato. Quando si prende una decisione di questo tipo vengono messe sul piatto della bilancia tante cose".