Genoa, anticipato il riscatto di Ostigaard

Le ottime prestazioni nel girone d'andata, condite anche da ben 4 gol e 1 assist, l'hanno reso da subito un punto fermo del Genoa: ora Leo Ostigard sta per diventare un giocatore del Grifone a tutti gli effeti. Il club ligure infatti avrebbe manifestato al Rennes, squadra che detiene il cartellino del centrale norvegese, la volontà di non aspettare giugno per esercitare il diritto di riscatto. Anticipare l'operazione permetterà al Genoa di risparmiare parecchio: oggi il riscatto di Ostigard costerà 2,5 milioni invece dei 7 che il grifone avrebbe dovuto corrispondere a giugno.